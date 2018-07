Am Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf ist am Samstagabend eine Leiche entdeckt worden. Ein Passant fand den skelettierten Körper in einem Busch gegen 19 Uhr und alarmierte die Polizei. Bisher gibt es für die Ermittler keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Das Notlager in dem Busch, in dem die Leiche gefunden wurde, deute auf einen Obdachlosen hin, sagte eine Polizeisprecherin. Die Identität sei noch nicht festgestellt worden, die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Zuerst berichtete darüber die "B.Z.". (Tsp)