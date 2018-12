Am Mittwochmorgen wurde die Berliner Feuerwehr zu einem Brand in die Brandenburgische Straße gerufen. Das Feuer war in einer Wohnung im 4. Obergeschoss eines Wohn-und Geschäftsgebäudes ausgebrochen und breitete sich auch auf den Dachstuhl aus. 90 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. (Tsp)