Um 10 Uhr wollen Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der amtierende Polizeipräsident Michael Krömer eine erste Kurzfassung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2017 im Roten Rathaus der Öffentlichkeit vorstellen. Es werden bessere Zahlen als in den Vorjahren erwartet. Es war ausgerechnet der am Montag entlassene Polizeipräsident Klaus Kandt, der verraten hat, dass die Entwicklung der Kriminalität wieder positiv ist. Nach seinem Rausschmiss durch Innensenator Geisel hatte er im Interview mit der "Welt" gesagt, dass bei der PKS die "Ernte meiner Arbeit eingefahren“ werde. Wie berichtet, hatte die Polizei mehrfach verkündet, dass es bei den Massendelikten Taschendiebstahl und Wohnungseinbruch eine positive Entwiklung in 2017 gebe. Darauf lassen auch die bereits bekannt gewordenen Zahlen aus Spandau schließen, die bereits bekannt wurden. So ist in Spandau die Zahl allerr erfassten Taten um 2,5 Prozent gesunken. Besonders positiv sind 28 Prozent weniger Einbrüche und 38 Prozent weniger Taschendiebstähle.

Zum dritten Mal wird in der Statistik 2017 die „Kriminalität in Verbindung mit Zuwanderung“ berücksichtigt. Die endgültige Fassung der PKS wird erst im Sommer veröffentlicht, die darin enthaltenen Details sind aber eher für Fachleute von Bedeutung. Am Montag wird der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses über die PKS diskutieren.

In den letzten Jahren hatte es eher eine negative Kriminalitätsentwicklung in Berlin gegeben. 2015 und 2016 war die Zahl der Straftaten auf einen neuen Rekordwert von jeweils knapp 570.000 gestiegen. 2010 dem besten Jahr im Zehn-Jahres-Vergleich, hatte es 475.000 Taten gegeben, also fast 100.000 weniger. Die Zahl der Diebstähle und Körperverletzungen war 2016 deutlich gestiegen, und die Aufklärungsquote war gesunken 42 Prozent. Das war der mit Abstand schlechteste Wert seit Jahrzehnten. 2007 lag die Quote noch bei 50 Prozent.