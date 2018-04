Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der im Oktober 2017 vermutlich eine Frau in Adlershof sexuell belästigt hat. Der Gesuchte soll der Frau Nachmittags bis zu ihrem Wohnhaus in der Friedländer Straße gefolgt sein und dort sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Da die Frau sich wehrte, ließ der Mann schließlich von ihr ab und flüchtete. Einige Tage später war der Verdächtige wieder in der Nähe des Tatortes, so dass ein Foto von ihm aufgenommen werden konnte.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des Mannes, sofern der Gesuchte wiedererkannt wird, sollen sich Zeugen sofort unter dem Hinweis "wiedererkannter Straftäter Adlershof, Friedlander Straße" beim Notruf der Polizei unter der Rufnummer 110 melden.

Hinweise nimmt außerdem ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts in 10787 Berlin-Tiergarten, Keithstraße 30, unter der Telefonnummer (030) 4664–913555, per E-Mail unter lka135@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.