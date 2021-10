Ein Fußgänger ist in Berlin von einem Lkw überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstagmittag auf der Nonnendammallee im Spandauer Ortsteil Siemensstadt, wie die Polizei mitteilte. [Weitere Polizeimeldungen lesen Sie in unserem Blog.]

Der Mann war gegen 11.40 Uhr bei stockendem Verkehr zwischen Wattstraße und Grammestraße auf die Straße getreten. Im Bereich der stadtauswärts führenden mittleren Fahrspur stieß ein Sattelzug mit dem Fußgänger zusammen und überrollte ihn. Der Mann starb noch vor Ort; die Straße war bis 16 Uhr gesperrt.

Für die weiteren Ermittlungen bittet Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Sie sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Auch weitere sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Hergangs sind erwünscht.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Blaulicht-Meldungen aus Berlin Wieder brennende Autos in Kreuzberg

Wer etwas dazu beitragen kann, wendet sich an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West), Hohenzollernring 125 in 13585 Berlin, unter den Telefonnummern 030/4664-272345 (während der Bürodienstzeiten) oder 030/4664-272800 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir2k23@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle. (Tsp, dpa)