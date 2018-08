Am Donnerstagmittag wurde in Ahrensfelde im Stadtteil Eiche nahe der Berliner Landesgrenze gegen 12.15 Uhr auf einem Feld in der Nähe einer ehemaligen Abwasseranlage eine männliche Leiche entdeckt. Der Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg-Ost, Ingo Heese, sagte dem Tagesspiegel, dass die Staatsanwaltschaft noch für Donnerstag eine Obduktion angeordnet habe. Mit Ergebnissen sei voraussichtlich erst am Freitagvormittag zu rechnen.

Die Todesursache ist ebenso ungeklärt wie die Identität der Leiche. Es handelt sich jedoch um eine junge männliche Person, wie Heese dem Tagesspiegel bestätigte. Der Unbekannte könne durch einen Unfall als auch durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommen sein.

Die Ermittlungen hat die Mordkommission der Polizeidirektion Ost übernommen. Sie steht laut Heese auch im Kontakt mit der Berliner Polizei. Seit Dienstag wird in Marzahn der 13-jährige Max vermisst. Die Polizei Berlin äußert sich nicht zu dem Fall. Tsp