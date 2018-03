Am Freitagvormittag wollen Polizei und Senat die Unfallbilanz für das Jahr 2017 vorstellen. Seit mehreren Jahren beteiligt sich auch die Politik an dieser Präsentation, auch in diesem Jahr wollen Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) und Innenstaatssekretär Christian Gaebler (SPD) die Bilanz mit vorstellen.

Die wichtigsten Zahlen sind bekannt, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Menschen ist auf den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten gesunken. Es gab 36 Opfer, darunter 13 Fußgänger und neun Radfahrer. 14 Opfer waren Senioren, also älter als 65. 2016 starben 56 Menschen, seit etwa zehn Jahren schwankt die Zahl der Toten zwischen diesen beiden Werten. Zuvor hatte es einen kontinuierlichen Rückgang gegeben, 1990 starben in Berlin noch 226 Menschen. Die Zahl der Schwerverletzten ist 2017 deutlich um 11 Prozent auf 2317 gestiegen.

Bedenklich ist auch die Entwicklung bei den Unfallfluchten: 2017 waren es 33.150, dies ist der höchste Stand seit mehr als 15 Jahren. Nur 40 Prozent wurden aufgeklärt, dieser Wert liegt auf dem niedrigen des Vorjahrs. Zum Vergleich: 2005 und 2006 wurden noch 48 Prozent der Unfallflüchtigen ermittelt. Die meisten Fälle waren wie immer Parkplatzbeulen - dennoch ist das Verlassen eines Unfallortes eine Straftat.

Die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern ist gesunken, und zwar auf 7111, zuvor waren es 7500. Möglicherweise liegt das am Wetter. Durch den verregneten Sommer sank die Zahl der an den automatischen Zählstellen erfassten Radler im Schnitt um 8 Prozent. Seit einigen Jahren sind die Werte der 17 Zählstellen tagesaktuell im Internet veröffentlicht.