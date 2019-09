Nachdem in Berlin-Friedrichshain Unbekannte in zwei leerstehende Industriegebäude eingedrungen sind, hat die Polizei eines der Objekte geräumt. Die Räumung in der Landsberger Allee 54 sei abgeschlossen, sagte Thilo Cablitz, Sprecher der Berliner Polizei, am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte er von einer „Herausforderung“ gesprochen. Drei Aktivisten hätten das Gebäude einer ehemaligen Brauerei mit Kletterausrüstung erklommen, erklärte er.



Im Fall des anderen besetzten Objektes in der Frankfurter Allee 187 am U-Bahnhof Magdalenenstraße gab es am Samstag keine Räumungsersuchen des Eigentümers. Stattdessen verließen in der Nacht zum Sonntag die Aktivisten das Gebäude wieder, nach Angaben der Polizei freiwillig.



Um die Gebäude herum hatten sich am Samstag sich zwei Kundgebungen mit rund 100 und rund 30 Teilnehmern versammelt, die sich mit den Hausbesetzern solidarisch erklärten. Zu beiden Besetzungen war die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt.