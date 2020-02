Fast drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Bode-Museum hat das Berliner Landgericht drei der vier Angeklagten schuldig gesprochen. Gegen die Männer ergingen Jugendhaftstrafen.

Zwei der Angeklagten, Wissam R. und Achmed R., erhielten Haftstrafen von vier Jahren und sechs Monaten. Denis W., der damals im Bode-Museum als Wachmann tätig war, erhielt drei Jahre und vier Monate. Der vierte Angeklagte, der 25-jährige Wayci R., wurde freigesprochen.

Die jungen Männer hätten sich des besonders schweren Diebstahls schuldig gemacht, entschied das Gericht am Donnerstag nach mehr als einjährigem Prozess.

Ahmed, Wayci und Wissam gehören der polizeibekannten arabischen Großfamilie R. an. Ihnen allen wurde im Prozess gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall zur Last gelegt.

Keiner der Angeklagten befand sich während des Prozesses in Untersuchungshaft. Seit Prozessbeginn vor gut einem Jahr saßen die vier Angeklagten überwiegend gleichmütig neben ihren Verteidigern und schwiegen.

Nur am letzten Tag hörte das Gericht zwei Sätze der Angeklagten: „Ich habe die Münze nicht geklaut“, erklärte Wissam R., Denis W. sagte: „Ich habe damit gar nichts zu tun“.