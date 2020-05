Nach Polizeikontrollen im Bereich der Organisierten Kriminalität sind im vergangenen Jahr in Berlin 86 Lokale oder andere Geschäfte geschlossen worden. 702 Objekte wurden insgesamt kontrolliert - zwei Drittel davon waren Restaurants, Bars und Shisha-Bars. Dies geht aus der Jahresbilanz 2019 zur Bekämpfung der Clankriminalität hervor, aus der der RBB zitiert. Der Senat will die Bilanz am Montag veröffentlichen.

Ein Sprecher der Polizei sagte am Sonntagabend auf dpa-Anfrage, kontrolliert worden seien unter anderem 322 Cafés/Bars, 190 Shisha-Bars, 60 Wettbüros/Spielstätten, 25 Barber-Shops und 11 Juweliere.

Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, illegaler Zigarettenhandel sowie Raub- und Diebstahl seien die Haupteinnahmequellen der kriminellen Clan-Angehörigen in Berlin, so die Bilanz laut RBB

Große Gewinne durch unversteuerten Tabak

Wie es demnach weiter im Jahresbericht heißt, sind 2019 bei Einsätzen der Polizei und der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten (GR Zig) mehr als 1,6 Tonnen unversteuerter Wasserpfeifentabak beschlagnahmt worden. Nach Auskunft des Landeskriminalamtes liegen die Gewinnmargen pro Kilo Wasserpfeifentabak, das für 3 bis 5 Euro hergestellt wird, bei mehr als 50 Euro. (dpa)