Dürfen verbeamtete Lehrer privat Bilder von sexuellen Gewaltdarstellungen mit Kindern besitzen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag (10.00 Uhr). Zwei Berliner Lehrer wurden in Strafverfahren bereits zu Geldstrafen verurteilt, weil sie sich kinderpornografische Bilder und Videos beschafft und besessen haben. Einer der Pädagogen wurde zu 50 Tagessätzen verurteilt, der andere zu 90.

Nun werden die Fälle verwaltungsrechtlich unter die Lupe genommen: Das Land Berlin zweifelt an der pädagogischen Eignung der Lehrer und will erreichen, dass sie ihren Beamtenstatus verlieren. In den Vorinstanzen scheiterte das Land jedoch. Vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hieß es: Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis sei nicht gerechtfertigt, da die Vergehen „im unteren Bereich der möglichen Begehungsformen der Straftat“ lägen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig muss grundsätzlich klären, wie schwer das Dienstvergehen wiegt, wenn verbeamtete Lehrer sich kinderpornografische Dateien verschaffen und besitzen. (AZ: BVerwG 2 C 3.18 und BVerwG 2 C 4.18) (dpa/Tsp)