Ein Mann soll am Bahnhof Blankenfelde mehrere Menschen mit einer Waffe bedroht haben. Laut Angaben der Polizei Brandenburg wurde in der Nacht zu Sonntag ein 32-jähriger Tatverdächtiger in einer Wohnung in Berlin festgenommen. Die Ermittlungen zu Hintergründen der Tat und den Motiven dauerten an, entsprechende Vernehmungen sollen im Laufe des Sonntages stattfinden.

Der deutsche Tatverdächtige habe demnach mehrere Personen in der S-Bahn Richtung Blankenfelde mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Am Bahnhof Blankenfelde verließ der Mann die S-Bahn und gab Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab, ohne dass Passanten verletzt wurden. Eine 13-Jährige stand nach dem Vorfall unter Schock und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige sei anschließend geflüchtet.

Bei der Fahndung kamen neben Kräften der Bereitschaftspolizei auch Beamte der Bundespolizei und ein Hubschrauber zum Einsatz. Die S-Bahnlinie 2 musste zwischen Blankenfelde und Mahlow unterbrochen werden. Züge der Regionalbahn waren ebenfalls betroffen.

Die Polizei sperrte einzelne Bereiche rund um den Bahnhof Blankenfelde ab und führte Durchsuchungsmaßnahmen durch. Tagesspiegel-Mitarbeiterin Lone Duff berichtete vor Ort von chaotischen Zuständen, die Polizei warnte die Menschen, ihre Häuser nicht zu verlassen. (Tsp)