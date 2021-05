Widerstand bei Verkehrskontrolle - Beamte verletzt

Bei einer Verkehrskontrolle in Spandau haben ein Autofahrer und sein Beifahrer Widerstand geleistet und dabei eine Polizistin und einen Polizisten verletzt. Der Beamte erlitt bei dem Einsatz in der Nacht auf Dienstag Verletzungen am Arm, seine Kollegin verletzte sich am Knie, wie die Polizei mitteilte. Beide mussten ihren Dienst demnach beenden.

Die beiden Männer im Alter von 39 und 40 Jahren waren nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug gestoppt gegen 22.45 Uhr in der Wustermarkstraße worden, nachdem sie zuvor an einer Schlägerei in einer Parkanlage am Grünhofer Weg beteiligt gewesen sein sollen. Bei der Kontrolle sei den Einsatzkräften zudem Alkoholgeruch aus dem Auto entgegengekommen, hieß es. Die Männer verhielten sich den Angaben zufolge so unkooperativ, dass Unterstützung hinzugerufen werden musste.

In der Folge seien die Einsatzkräfte mit Eiern aus den umliegenden Häusern beworfen und mit Wasser bespritzt worden. Tatverdächte habe man in diesem Fall zunächst noch nicht ermitteln können. Gegen die beiden Männer, die kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurden, werde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt. (dpa)