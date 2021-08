Mann vor Späti in Wedding durch Messerstich schwer verletzt

Am Montagabend ist ein 32-Jähriger in der Müllerstraße in Wedding in eine Auseinandersetzung geraten und durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei gegen 22.35 Uhr zu einer Messerstecherei alarmiert. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei 32-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit zwei anderen Männern auf Gehweg in der Müllerstraße in Streit geraten.





Einer der beiden Kontrahenten stieß einem 32-Jährigen wenig später ein Messer in den Oberschenkel. Der Verletzte und sein Begleiter flohen daraufhin in einen Spätkauf, wo der Begleiter nach eigenen Angaben stürzte und sich eine Schulterverletzung zuzog. Die zwei Widersacher flohen in einem dunklen Kleinwagen in Richtung Seestraße.





Eintreffende Polizisten versorgten die stark blutende Stichwunde des 32-Jährigen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert und stationär aufgenommen wurde. Sein Begleiter konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung der Schulterverletzung wieder verlassen.

Die Hintergründe des Geschehens sind laut Polizei unklar. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Erst am Freitag waren bei einer Schießerei auf einem Parkplatz in Wedding drei Männer durch Schüsse und Stiche verletzt worden. Ermittler haben zwei Clanfamilien im Visier. Auch kam es unweit des aktuellen Tatorts bereits vor einem Monat zu einer Schießerei mit drei Verletzten. Vor einer Shisha-Bar in der Müllerstraße wurden damals rund 30 Schüsse abgegeben.