Wieder brennende Autos in Kreuzberg

Erneut haben in der Nacht in Berlin Autos gebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zunächst brach am frühen Dienstagmorgen in Berlin-Kreuzberg an der Admiralbrücke, Ecke Planufer, aus noch ungeklärter Ursache Feuer im Motorraum eines Wagens aus. Stunden später standen ebenfalls in Kreuzberg in der Böckhstraße zwei Kleintransporter komplett in Flammen. In den vergangenen Monaten brannten in Berlin immer wieder Autos. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus. (dpa)