Mehrere Autos brennen am Wochenende in Berlin

Am vergangenen Wochenende brannten in Berlin mehrere Autos, in allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. In der Nacht zu Montag seien im Berliner Ortsteil Baumschulenweg nahe des Heidekampweges zwei Autos in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

In diesem Fall habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Ein weiteres Auto habe in Berlin-Charlottenburg nahe der Tölzer Straße gebrannt. Hier ermittle das Brandkommissariat.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging in der Rigaer Straße ein Auto in Flammen auf, wodurch zwei weitere Autos beschädigt wurden. Im Ortsteil Lankwitz brannte ebenfalls ein Auto. Das Brandkommissariat ermittle auch in diesen beiden Fällen. (dpa)