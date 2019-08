In Schmöckwitz haben drei Menschen einem Ruderer womöglich das Leben gerettet: Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, war der Mann am Freitagmorgen auf dem Langen See in Schmöckwitz verunglückt. Drei Personen retteten ihn aus dem Wasser und leiteten erste Reanimationsmaßnahmen ein, bis die Feuerwehr eintraf und übernahm. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. 50 Kräfte der Feuerwehr und ein Hubschrauber waren im Einsatz. (Tsp)