Bei einem Löscheinsatz im Pankower Ortsteil Karow ist in der vergangenen Nacht ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte, brannte im Hofzeichendamm der Keller eines viergeschossigen Wohngebäudes. Dabei kam es zu starker Verrauchung. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zwei Menschen wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Am Sonntagmorgen folgte ein weiterer Löscheinsatz in Tempelhof: In der Straße Alt-Tempelhof standen eine Erdgeschosswohnung sowie deren Balkon in Flammen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, brachten sich zwei Menschen in Sicherheit. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Der Brand wurde laut Feuerwehr von den 22 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle gebracht. Ein Foto auf Twitter zeigt eine massive Rauchwolke an der Fassade des mehrgeschossigen Wohngebäudes emporsteigen. (Tsp)