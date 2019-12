Bei einem Brand in einem Neuköllner Wohnhaus am Freitag erlitten 15 Menschen eine Rauchvergiftung und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Brand war am späten Freitagabend in einem Keller in der Jahnstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte laut Mitteilung vom Samstag mit etwa 70 Einsatzkräften an und löschte die Flammen. Warum es brannte, war zunächst nicht bekannt. (dpa)