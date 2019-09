Drei Autos des Wohnungsunternehmens Deutsche Wohnen haben am frühen Freitagmorgen in Berlin gebrannt. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei. Bislang unbekannte Täter zündeten einen der Wagen in der Danziger Straße in Prenzlauer Berg an, wie die Polizei mitteilte. Die beiden anderen Autos fingen durch den Brand Feuer. In Berlin werden immer wieder Autos oder Transporter von Wohnungsunternehmen beschädigt oder angezündet.

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass bereits Anfang August ein mutmaßlicher Serientäter gefasst wurde. Dem 30-Jährigen werden 31 Brandstiftungen an Autos in Berlin zugeordnet. Er soll nach Angaben der Polizei keine politischen Motive haben.

Mehr zum Thema Brandstiftungen an Autos in Berlin Ermittler nehmen mutmaßlichen Serientäter fest

Die Gesamtzahl aller abgebrannten oder angezündeten Autos lag Anfang August bei 320. Davon wurden etwa 190 von den Tätern direkt angezündet, weitere 130 wurden durch Flammen beschädigt. 2018 hatten 446 Autos gebrannt. Nur bei einem kleineren Teil davon geht die Polizei von linksextremistischen Tätern mit politischen Motiven aus. (dpa, Tsp)