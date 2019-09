Wegen eines mutmaßlichen Brandanschlags an der S3 fahren derzeit keine Züge zwischen Ostkreuz und Erkner. Die S-Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser verkehrt vom Busbahnhof am Bahnhof Erkner über Wilhelmshagen, Friedrichshagen, Köpenick, Rummelsburg bis zur Hauptstraße am Ostkreuz.

Der Grund der Störung sind nach Angaben von Bahnsprecher Burkhard Ahlert Brände in einem Kabelkanal in der Nähe des Bahnhofs Karlshorst. Die Schäden seien gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Montag festgestellt worden.

Dadurch sei nicht nur der Fahrstrom unterbrochen, den die Züge zum Fahren benötigen, sondern auch zahlreiche Signale, Weichen und Kommunikationseinrichtungen wie die Fahrgastinformation ausgefallen. „Dort wird von Brandstiftung ausgegangen“, so Ahlert.

Die Polizei war am Montagmorgen noch für Tatortarbeit vor Ort. „Die Reparaturarbeiten werden anlaufen, nachdem die Polizei die Untersuchungen abgeschlossen hat“, teilte der Sprecher mit. „Wir gehen davon aus, dass sich das über den ganzen Tag hinziehen kann.“

Das Unternehmen rät Fahrgästen, auch die U-Bahn zu nutzen. Der Ersatzverkehr mit Bussen hält nicht in Rahnsdorf, Hirschgarten, Wuhlheide und am Betriebsbahnhof Rummelsburg. Außerdem ist an den Bahnhöfen die Fahrgastinformation ausgefallen. Die Regionalbahnlinie RE1 ist ebenfalls von der Sperrung betroffen und fährt zwischen Erkner und Lichtenberg.

Anschlag auf Oberleitung im vergangenen Dezember

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es im Laufe der Nacht zu einer Brandstiftung in der Nähe des S-Bahnhofes Karlshorst kam. Der polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen und gehe von einer politischen Tatmotivation aus, teilte der Sprecher mit.

Erst im vergangenen Dezember hatte es zwischen den Bahnhöfen Karlshorst und Wuhlheide einen Anschlag auf eine Oberleitung gegeben. Ein Zusammenhang wird laut Polizei geprüft.

Damals wurden unter anderem eine Flagge des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) festgestellt, außerdem Schriftstücke mit arabischen Schriftzeichen. Später nahm die österreichische Polizei in Wien einen tatverdächtigen Iraker fest. In den vergangenen Jahren verübten auch Linksextremisten immer wieder Brandanschläge auf Bahnanlagen. Zu Teil veröffentlichten sie im Internet Bekennertexte.

Im August 2014 hatte es einen Brandanschlag auf einen Kabelschacht der S-Bahn zwischen Ostkreuz und Treptower Park gegeben, im Mai 2011 wurde eine Kabelbrücke am Ostkreuz in Brand gesetzt.

Auch auf der S75 kommt es am Montagmorgen zu Einschränkungen: Hier wird seit Montagfrüh bis einschließlich Donnerstag zwischen Wartenberg und Ostbahnhof gebaut. Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten.

Hier fährt derzeit kein Schienenersatzverkehr. Die Busse sind laut Bahnsprecher Ahlert abgezogen worden und für die S3 im Einsatz. Weitere Busse seien angefordert worden. Sobald der Verkehr dort wieder aufgenommen wird, können die Busse wieder anstelle der S75 fahren.

Fahrgäste können alternativ mit dem Bus 256 zum Bahnhof Lichtenberg fahren. Zwischen Ahrensfelde und Ostbahnhof fahren die Züge der S75 als S7.

S5 ebenfalls im Osten eingestellt

Auch auf der S5 warteten Fahrgäste am Montagmorgen vergeblich auf Züge: Hier war der Zugverkehr zwischen Strausberg Nord und Strausberg vorübergehend eingestellt, weil die Feuerwehr einen umgestürzten Baum beseitigen musste. Inzwischen ist die Sperrung laut S-Bahn wieder aufgenommen. Allerdings kann es noch zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen kommen.

Am Montagmorgen war bereits die Linie S7 im Westen der Stadt zwischen Griebnitzsee und Wannsee zwischenzeitlich unterbrochen. Hier war eine S-Bahn mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Verletzt wurde niemand. Fahrgäste mussten etwa eine Stunde im Zug warten, bis die Feuerwehr den Baum beseitigt hatte.