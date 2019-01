Beim Absturz eines Motorflugzeugs sind am Sonnabend in Brandenburg zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, stürzte das Leichtflugzeug gegen Mittag nahe der Gemeinde Oberbarnim im Landkreis Märkisch-Oderland ab. Das Flugzeug war gegen 11 Uhr in Strausberg gestartet, wie die dortige Flugleitung bestätigte. Bei der Unglücksmaschine handelt es sich nach deren Angabe um ein Flugzeug des italienischen Herstellers Partenavia.

Sie wurde beim Aufprall auf einer Wiese völlig zerstört. Über die Insassen und die Ursache des Unglücks lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Erst im August vorigen Jahres hatte es in Brandenburg einen tödlichen Flugunfall gegeben. Damals war ein 71-Jähriger mit seinem Ultraleichtflugzeug kurz nach dem Start vom südlich Berlins gelegenen Flugplatz bei Niedergörsdorf abgestürzt und gestorben. 2017 hatte es sogar zwei Flugunfälle mit je einem Toten in Brandenburg gegeben. (dpa/tsp)

Einsatzkräfte am Werk. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Das Flugzeug stürzte nahe der Gemeinde Oberbarnim ab. Foto: Jörg Carstensen

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de