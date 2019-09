Der „Ermittlungsgruppe Nachtwache“ gelang es, eine Serie von Brandstiftungen an Fahrzeugen in Berlin aufzuklären. Nach Angaben der Polizei konnte der Tatverdächtige noch während der Ermittlungen die Stadt verlassen und sich nach Hamburg absetzen.

Dort wurde der mutmaßliche Serientäter am 6. August bei einer Brandstiftung an einem Fahrzeug gestellt und erhielt einen Haftbefehl. Im Rahmen der weitergeführten Ermittlungen gab der bereits einschlägig verurteilte Tatverdächtige drei weitere Brandstiftungen in Berlin zu. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin erhielt der Mann auch für diese Taten einen Haftbefehl.

Die Polizei prüft nun im weiteren Ermittlungsverlauf, ob ihm noch weitere 28 Taten in Berlin nachgewiesen werden können.