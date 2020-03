Zwei Autos sind am frühen Donnerstagmorgen in Neukölln durch Flammen beschädigt worden. Zunächst habe ein Wagen gebrannt, dann habe das Feuer ein weiteres Auto beschädigt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Leitstelle. Verletzt wurde demnach bei dem Vorfall in der Laubestraße niemand.

Die Polizei wollte sich zur Brandursache zunächst nicht äußern. In Berlin brennen nachts immer wieder Fahrzeuge, häufig handelt es sich um Brandstiftung. Auch Autos von Politiker sind bereits angezündet worden. (dpa/Tsp)