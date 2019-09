Im Kampf gegen die gestiegenen Brandstiftungen an Autos in Berlin können die Ermittler einen Erfolg vermelden. Bereits vor sechs Wochen ist ein mutmaßlicher Serientäter in Hamburg gefasst worden und sitzt seither in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die eigens eingesetzte Ermittlungsgruppe „Nachtwache“ hatte den Mann bereits im Visier, doch der 30-Jährige konnte sich nach Hamburg absetzen. Dort war der Mann am 6. August auf frischer Tat festgenommen worden, als er ein Auto in Brand setzen wollte.

In Hamburg wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Im Zuge der Ermittlungen soll er drei Brandstiftungen an Autos in Berlin zugegeben haben. Auch für diese Taten sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler versuchen nun, ihm weitere Taten nachzuweisen. Es geht um etwa 30 weitere Brandstiftungen an Autos in Berlin. Der Mann war laut Polizei bereits vorher wegen Brandstiftungen in Hamburg und Berlin aufgefallen und verurteilt worden.

Immerhin sind sich Staatsanwaltschaft und Polizei im Fall des 30-Jährigen so sicher, dass die im Juli gebildete Ermittlungsgruppe „Nachtwache“ vorerst ihre Arbeit einstellt. Bis Mittwoch registrierte die Polizei nach eigenen Angaben in diesem Jahr bereits 247 direkte Brandstiftungen an Fahrzeuge. In den meisten Fällen geht die Polizei von Vandalismus, pyromanischen Tendenzen, Racheaktionen im privaten Umfeld und Versicherungsbetrug aus. Nur 33 Brandstiftungen werden als politisch motivierte Straftaten eingestuft. Bei fünf in Brand gesetzten Fahrzeugen ist die Einstufung noch unklar. Neben den 247 direkt beschädigten Fahrzeugen seien 153 weitere Fahrzeuge durch das Übergreifen der Flammen oder durch Hitze beschädigt worden.