Am Donnerstagmittag hat es in der Eythstraße in Schöneberg gebrannt. Ein Mensch kam dabei ums Leben, zwei weitere wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, ging um 13.34 Uhr ein Notruf ein. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle, eine Notärztin konnte vor Ort bei einem Menschen aber nur noch den Tod feststellen.

Die Eythstraße war zunächst gesperrt. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen im Einsatz. 30 Einsatzkräfte waren am Nachmittag mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Die Brandursache sei bisher unklar. (mit dpa)