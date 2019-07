In Britz sind in der Nacht zu Freitag zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Passanten gegen 2.55 Uhr an zwei Autos im Tempelhofer Weg die Rauchentwicklung und riefen Feuerwehr und Polizei. Bei dem Brand wurde ein Mercedes komplett zerstört, das Feuer griff auch auf einen daneben geparkten Ford-Kleinlaster über. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr war wegen der Löscharbeiten bis kurz nach fünf Uhr morgens vor Ort. (Tsp)