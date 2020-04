Schweres Unglück mitten in der Nacht zu Sonnabend: Ein 36-jähriger Busfahrer ist gegen 2.30 zwischen zwei Bussen am S- und U-Bahnhof Wuhletal (Marzahn-Hellersdorf) eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hielt der Fahrer zuvor mit seinem Fahrzeug hinter einem anderen, unbesetzten Bus und stieg dann aus. Als der 36-Jährige zwischen die Busse trat, setzte sich sein Fahrzeug in Bewegung und klemmte ihn ein. Es dauerte nach Mitteilung der Polizei etliche Minuten, bis ein Passant den Verunglückten bemerkte und Rettungskräfte rief. Diese befreiten den Fahrer, der reanimiert werden musste. Derzeit befindet sich der Verunglückte in einem Krankenhaus. Er schwebt ist laut Polizei in Lebensgefahr.

Die Ermittler nehmen an, dass ein Bedienfehler dazu führte, dass der Bus nach dem Parken ins Rollen geriet. (Tsp)