Am Mittwochvormittag wurde von der Spandauer-Damm-Brücke in Charlottenburg ein Kleinpflasterstein hinuntergeworfen und traf ein Auto, mit dem eine 42-Jährige gerade auf der Stadtautobahn in Richtung Süden unterwegs war.

Das Dach des Autos wurde beschädigt, die Fahrerin blieb unverletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Stein vorsätzlich geworfen wurde.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen und fragt:

Wer hat den Vorfall gesehen?

Wer kann Angaben zur Tathandlung und/oder am Tatort befindliche Personen zur Tatzeit machen, die im Zusammenhang mit diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr stehen könnten?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 in 10557 Berlin-Moabit, Alt-Moabit 5 a, unter der Rufnummer (030) 4664-272800 oder an jede andere Polizeidienststelle. (Tsp)