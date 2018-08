Seit dem frühen Montagmorgen läuft ein Großeinsatz der Berliner Polizei gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien. Dies hatte zunächst die "Welt" berichtet. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass es Hausdurchsuchungen in mehreren Häusern in Tiergarten und Kreuzberg gebe. Weitere Angaben wollte sie nicht machen.

In den Berichten heißt es, dass sich die Razzia gegen die berüchtigte Familie R. richtet, deren Wurzeln im Libanon und in der Türkei liegen. Nach Angaben der "Welt" ging es vor allem um die Festnahme von zwei Männern. Der Clan wird mit dem Raub der Goldmünze aus dem Bodemuseum um Frühjahr 2017 in Verbindung gebracht. Mehrere Mitglieder gelten als Intensivtäter, die Vorwürfe reichen von Diebstahl bis Mord. Zuletzt wurden 77 Immobilien der Familie beschlagnahmt.

Mehr zum Thema Offene Rechnung Der Staat greift nach dem Geld von Berlins kriminellstem Clan

Der Razzia vorangegangen sind demnach Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamtes, nach Medienberichten soll es um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gehen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies bislang nicht, wollte sich aber im Laufe des Vormittags äußern. (Tsp)