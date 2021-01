Nachdem Richter des Berliner Landgerichts den Haftbefehl gegen Klaus R. überraschend aufgehoben haben, folgte nun nach einer dreimonatigen Verhandlung der Freispruch des wegen Mordes verurteilten Mannes. Das gab das Gericht am Donnerstag bekannt. Der 61-Jährige wird auch eine Entschädigung für seine Zeit im Gefängnis bekommen, urteilten die Richter.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld angekündigt, im Falle eines Freispruchs Rechtsmittel einzulegen. Klaus R. war 2019 des Mordes schuldig gesprochen worden. 2018 führten DNA-Spuren die Ermittler zu ihm.

Als Klaus R. vor 25 Monaten verhaftet wurde, schien ein „Cold Case“ gelöst. Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an Annegret W. in Neukölln wurde R. in einem ersten Prozess zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) allerdings kippte die Entscheidung und ordnete eine neue Verhandlung vor einer anderen Strafkammer des Landgerichts an. Der Freispruch ist ein herber Schlag für die Ermittler.

Annegret W. wurde am 18. September 1987 in ihrer Wohnung angegriffen. Der Täter habe sich zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr Zutritt zur Wohnung verschafft, so die Anklage. Er habe die Frau vergewaltigen wollen, den Angriff aber „aus unbekanntem Grund“ abgebrochen. Aus Angst vor Entdeckung und Strafverfolgung habe er sie getötet.

Annegret W. wurde gewürgt und erstochen

Der Täter nahm einen Pullover, schlang ihn mehrfach um den Hals der Frau, zog die Enden fest zu. Schließlich habe er aus der Küche ein Messer geholt und der 30-Jährigen fünf Mal in den Hals gestochen - die Tat geschah vor den Augen des zweijährigen Sohnes der Frau. Als sein sechsjähriger Bruder aus der Schule kam, fand er die getötete Mutter.

Lange tappte die Polizei im Dunkeln. 1991 wurden die Ermittlungen eingestellt. 24 Jahre später rollte die für die Bearbeitung ungeklärter Tötungsdelikte zuständige Dienststelle des Morddezernats den Fall erneut auf. Am Tatort gesicherte Spuren wurden mit neuen Methoden überprüft. 2018 führten dann DNA-Spuren, die an Kleidung der Getöteten gefunden worden waren, zu dem polizeibekannten R.

Am Hauskleid der Frau und an einem Pullover entdeckten Experten Hinweise auf R. Wie und wann aber kamen die Spuren dorthin? Rätsel geben Spermaspuren auf, die im Mund des Opfers sichergestellt worden waren. Nach der Blutgruppe würden sie zum Lebensgefährten der Frau passen, „aber nicht zum Angeklagten“, so das Gericht nun.

Eine DNA-Untersuchung des Spermas sei heute nicht mehr möglich. Der Lebensgefährte habe am Morgen des Tattages die Wohnung verlassen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Frau eine andere Affäre hatte und ein unbekannter Dritter sie getötet haben könnte. Klaus R. hatte sich nach seinen Angaben einige Male mit Annegret W. getroffen. Die Vorwürfe wies er zurück.