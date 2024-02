„Der Geschädigte hat nicht zur Eskalation beigetragen“ Staatsanwaltschaft äußert sich zur Attacke auf einen jüdischen Studenten in Berlin

Der am vergangenen Wochenende in Berlin angegriffene jüdische Student ist womöglich schwerer verletzt worden als bislang bekannt. Der erlittenen Gesichtsfraktur wegen wird der Geschädigte in den nächsten Tagen womöglich operiert.

Wie bekannt, war der 30 Jahre alte Student Lahav Shapira in der Nacht zum Samstag von einem 23-jährigen Kommilitonen vor einer Bar in Mitte nieder geprügelt worden. Dem soll ersten Ermittlungen zufolge ein kurzes Wortgefecht vorausgegangen sein. Shapira war von dem Angreifer als „pro-israelisch“ angegangen worden, der Schläger ist an der Freien Universität offenbar als „pro-arabisch“ bekannt.

Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage: „Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Geschädigte in irgendeiner Weise zu einer Eskalation beigetragen oder gar einen Angriff provoziert habe.“

Lahav Shapira traf sich mit einer Freundin in einer Bar in Mitte

Shapira hatte sich in der Bar mit einer Freundin getroffen. Als sie das Lokal verlassen haben, so der Stand, folgte ihnen ein Mann. Dieser Mann, der 23-jährige Tatverdächtige, habe Shapira angesprochen, in ein Gespräch verwickelt, letztlich unvermittelt geschlagen und getreten.

Shapiras Begleiterin gab in „Zeit Online“ an, einen Streit zwischen den Männern habe es nicht gegeben. Demnach hat der Kommilitone sein späteres Opfer schon in der Bar erkannt, ihn auf der Straße auf dessen Engagement für jüdische Studierende an der Hochschule angesprochen und schließlich zugeschlagen.

Die Polizei ermittelte den 23-jährigen Verdächtigen, durchsuchte seine Wohnung und konfiszierte sein Mobiltelefon. Unter anderem wegen fester Wohnverhältnisse kam der Mann nicht in Untersuchungshaft.

Lahav Shapira ist der Bruder des Comedian Shahak Shapira. Letzterer wurde in der Silvesternacht 2014 in Berliner U-Bahnlinie 6 antisemitisch angegriffen.