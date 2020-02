Im U-Bahnhof Spandau wurde am Samstagabend ein 31-Jähriger angegriffen und mit einem Gürtel geschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beobachtete der Mann gegen 22.45 Uhr einen Taschendiebstahl und ging dazwischen, woraufhin die beiden Täter auf den Zeugen losgingen. Durch die Schläge mit der Gürtelschnalle wurde der Mann am Kopf verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden Diebe sollen versucht haben, einer Frau auf der Treppe zum U-Bahnhof das Handy zu stehlen. Der 31-Jährige beobachtete den Diebstahl und sprach die Männer an, woraufhin sie ihn anbrüllten und ihn angriffen. In der Bahnhofshalle kam es zu einer Prügelei zwischen den drei Männern.

[245.000 Leute, 1 Newsletter: Den Tagesspiegel-Newsletter für Spandau gibt's hier – voller Debatten, Ideen, Tipps und Terminen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Überfall auf 94-Jährigen in Gesundbrunnen Räuber stößt Rentner von hinten zu Boden

Zwischendurch hatte eine Passantin die Polizei alarmiert, die den 25-jährigen und den 27-jährigen Dieb festnahm. Eine Alkoholkontrolle ergab: Beide Männer waren leicht alkoholisiert. Der jüngere hatte 0,3 Promille, der ältere 0,4 Promille Alkohol im Blut. Letzterer soll den Zeugen mit seinem Gürtel geschlagen haben. Beide wurden später wieder frei gelassen. (Tsp)