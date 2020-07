Am Wochenende ist es in Berlin zu drei Messerstechereien gekommen - zweimal in Prenzlauer Berg, einmal in Kreuzberg

Zunächst ist in der Nacht zu Sonnabend ein 18-Jähriger am Mauerpark niedergestochen worden. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich die Tat gegen 0.20 Uhr. Es gab am Ende zwei Festnahmen - eines gleichaltrigen und eines 19-Jährigen Verdächtigen. Nach Darstellung der Polizei lief das stark am Oberkörper blutende Opfer einem Passanten in die Arme und gab an, mit dem Messer attackiert worden zu sein; Jacke, Handy und Portemonnaie fehlten.

Während sich der Passant um den 18-Jährigen kümmerte, flüchteten mehrere Menschen aus dem Mauerpark. Alarmiere Polizisten nahmen noch in der Nähe die zwei Verdächtigen fest. In einer ersten Meldung der "B.Z." war noch von einem mutmaßlichen Täter die Rede.

Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo seine Stichverletzungen stationär behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die beiden Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 5 übergeben.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend hat ein Passant einen schwer verletzten Mann in Kreuzberg auf dem Gehweg nahe des Kottbusser Tors gefunden. Woher die Stichverletzungen am Oberkörper des 25-Jährigen stammten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr bestand nicht.

Die „B.Z.“ berichtete, dass der Verletzte von einem weiteren Mann in der Adalbertstraße angegriffen wurde. Dieser sei mit einer Kopfverletzung geflüchtet. Die Polizei bestätigte dies am Samstag nicht und teilte mit, dass die Ermittlungen zu den Hintergründen andauern. Das "Kotti" zählt für die Polizei zu den sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten.

In der Nacht zu Sonntag schließlich kam es in Prenzlauer Berg erneut zu einer Messerstecherei. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollen zwei Männer auf der Schwedter Straße gegen 0.20 Uhr einen 36-Jährigen und einen 44-Jährigen angepöbelt haben, einer der Männer soll dann den Jüngeren mit einem Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt haben.

Anschließend flüchteten die beiden. Polizisten konnten die Männer im Alter von 58 und 27 Jahren in der Rosa-Luxemburg-Straße festnehmen und das mutmaßliche Tatmesser beschlagnahmen. Das Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr. (Tsp, dpa)