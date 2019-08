Um den Görlitzer Park sicherer zu machen, empfehlen Polizisten des entsprechenden Abschnitts unter anderem eine Umzäunung des Geländes, um den Park nachts abschließen zu können. Das berichtete Staatssekretär Torsten Akmann auf der ersten Sitzung des Innenausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus nach der Sommerpause.

Bislang sind weite Teile des Kreuzberger Parks mit Mauerstücken begrenzt, doch durch die Mauerlücken kann das Gelände rund um die Uhr betreten werden. Auch beim Tempelhofer Feld habe man mit der Umzäunung bereits gute Erfahrungen gemacht.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Durch eine zeitlich begrenzte Öffnung des Görlitzer Parks soll es weniger Tatmöglichkeiten geben. Durch den massiven Drogenhandel und die damit verbundenen Straftaten, wird der Görlitzer Park bei der Berliner Polizei seit Jahren als Kriminalitätsbelasteter Ort geführt.

Mehr zum Thema „Kontraste“-Bericht Zahl der Gewalttaten im Görli steigt um 50 Prozent

Allerdings führen Maßnahmen wie diese auch immer zu Verdrängung der Kriminalität, Akmann befürchtet in diesem Zusammenhang eine Verschiebung der Kriminalität in Wrangelstraße, Oberbaumbrücke und RAW Gelände an der Warschauer Straße.