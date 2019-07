In Johannistal (Treptow-Köpenick) ist am Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer gegen das Heck eines Pkw gefahren und dabei schwer verletzt worden. Gegen 6.15 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Fahrrad den Sterndamm entlang in Richtung Stubenrauchstraße. Nach Angaben der Polizei prallte er an der Bushaltestelle Kirche Johannistal gegen die Heckklappe eines dort haltenden VW Caddy. Durch die Benutzung seines Handys soll der Fahrradfahrer nach eigenen Angaben abgelenkt gewesen sein.

Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an Kopf und Armen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde bei dem Unfall beschädigt. (Tsp)