In Berlin hat es am Montag zwei weitere Unfälle mit Straßenbahnen gegeben. Nachdem am Sonntag ein Fahrer eines Beförderungsunternehmens mit seinem Wagen in Lichtenberg in eine Tram gekracht war, gab es am tags darauf einen weiteren Unfall mit einem Auto und einen mit einem Fußgänger.

Ein 71-jähriger Mann erlitte am Montagmittag schwere Verletzungen, als er im Stadtteil Hellersdorf von einer Straßenbahn angefahren wurde.

Der Mann habe die Gleise auf der Riesaer Straße überquert und offenbar die herannahende Tram nicht bemerkt, teilte die Polizei mit. Der Straßenbahnfahrer habe noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 71-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Straßenbahnstrecke war nach dem Unfall für etwas mehr als eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

Zuvor war schon ein Auto nahe dem Hauptbahnhof im Stadtteil Moabit mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei verletzte sich der 52 Jahre alte Autofahrer leicht am Kopf, wie die Polizei mitteilte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Zusammenstoß ereignete sich am frühen Montagmorgen an der Kreuzung von Clara-Jaschke-Straße und Emma-Herwegh-Straße, nachdem die Bahn von einer Haltestelle abgefahren war. Der genaue Hergang des Unfalls muss erst noch ermittelt werden.

Mehr zum Thema Schwerer Unfall in Berlin-Lichtenberg Zahl der Toten nach Kollision mit Tram steigt auf zwei

Erst am Sonntagmorgen waren beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Berlin-Lichtenberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden verletzt. (dpa)