In der Nacht zum Freitag kursierte ein Foto in den sozialen Medien: Eine schmale Rauchsäule vor dunklem Himmel, scheinbar direkt neben dem Berghain-Gebäude in Friedrichshain. Doch Berlins berühmtester Club brannte nicht, anders als es viele befürchteten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte ein Angestellter des Clubs gegen 19.20 Uhr den Brand auf dem Hof. Er alarmierte die Feuerwehr und konnte gemeinsam mit den Einsatzkräften einen 30-Jährigen festhalten, der sich auf dem Gelände befand. Der Mann wurde der Polizei übergeben und erkennungsdienstlich behandelt, er kam Freitagmittag auf freien Fuß.

Der Brand selbst war laut Angaben der Feuerwehr zügig gelöscht, demnach standen Paletten in einem Container in Flammen. Das Feuer griff zu keiner Zeit auf den Club über. Verletzt wurde niemand. Zum genauen Hergang ermittelt nun ein Brandkommissariat der Polizei. (Tsp)