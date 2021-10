Mit mehr als 300 Beamten ist die Berliner Polizei am frühen Mittwochmorgen in die Rigaer Straße 94 in Friedrichshain ausgerückt. Hintergrund des Einsatzes: Ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss, die Beamten sollen die Personalien der Bewohner des teilbesetzten Hauses überprüfen. Der Beschluss lag bei der Polizei schon einige Tage vor und wurde intern streng geheim behandelt.

Nach Angaben der Polizei betraten die Einsatzkräfte ab 7 Uhr das Haus, auch über die Fenster, und öffneten mit Hilfe der technischen Einsatzeinheit auch die Tür des Hauses.

Die Beamten betraten das gesamte Haus und überprüfen nun die Personalien der Bewohner. Bislang hat es laut Polizei keine Widerstandshandlungen gegeben.

Auf Twitter schrieb die Polizei gegen 7.30 Uhr: "Aktuell wird durch unsere Einsatzkräfte ein richterlich angeordneter Durchsuchungsbeschluss in der Rigaer Str. 94 vollstreckt. Wir bitten alle Bewohnerinnen und Bewohner: Verhalten Sie sich ruhig, bleiben Sie in Ihren Wohnungen und folgen Sie den Anweisungen unserer Kollegen."

Zwei Türen wurden gewaltsam von der Polizei geöffnet: Die Eingangstür und eine Wohnungstür. Stand kurz nach 9 Uhr wurden zehn von 24 Wohnungen durchsucht und zehn Personen überprüft. Diese hielten sich gemeinsam in nur drei Wohnungen auf, die übrigen sieben waren leer.

Beamte finden Langwaffe

Überdies fand die Polizei im Haus eine Langwaffe. Ob es sich um ein echtes und scharfes Gewehr handelt, wird derzeit geprüft.

Die Polizei bestätigte entsprechende Informationen des Tagesspiegels, wonach der Eigentümer des Hauses bei der Berliner Polizei beantragt hatte, dass zum Schutz seiner privaten Rechte die Personalien der Bewohner im Haus festgestellt werden sollen. Der Antrag des Eigentümers bei der Polizei erfolgte am 30. Juni.

Dies ist nach Paragraf 1, Absatz 4, des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (Asog) möglich. Darin heißt es: "Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert würde."

Daraufhin beantragte die Polizei am 10. August beim Amtsgericht Tiergarten einen Durchsuchungsbeschluss. Das Gericht hat diesen erlassen, damit die Polizei an die Personalien der Bewohner kommt, sodass der Eigentümer des Hauses seine privaten Rechte durchsetzen kann.

Gericht erließ Durchsuchungsbeschluss

Das Gericht entschied: „Es besteht eine Gefahr für ein zivilrechtlich geschütztes Rechtsgut, nämlich das Eigentumsrecht.“ Ausgenommen von dem Beschluss sind vier Wohnungen, deren Mieter dem Eigentümer bekannt sind.

Das Gericht berief sich auch darauf, dass die Bewohner bislang stets massiven Widerstand gegen die Polizei geleistet hatten und auch vor brutaler Gewalt nicht zurückgeschreckt ist. Zudem verwies das Gericht darauf, dass immer Sommer 2020 auch der Hausverwalter vor dem Haus niedergeschlagen worden ist. Das Haus gilt als Hotspot der militanten linksextremistischen Szene in Berlin und darüber hinaus.

Laut Gericht kann der Eigentümer bislang kaum zivilrechtlich gegen Besetzer, Bewohner oder Mietschuldner vorgehen, weil er bislang selbst nicht ins Haus und die für eine Klage nötigen Namen nicht vorlegen kann. Jeder Versuch des Eigentümers, das Haus zu betreten, werde gewaltsam abgewehrt.

Erst durch die Feststellung der Identitäten der Bewohner mithilfe der Polizei sei es dem Eigentümer möglich, zivilrechtlich seine Rechte durchzusetzen. Es sei aussichtslos, die Bewohner dazu aufzufordern, freiwillig ihre Personalien mitzuteilen. Die Bewohner hätten es durch ihr gewaltsames Verhalten selbst verursacht, dass ihre Identitäten nun durch die Polizei festgestellt werden müssen.

Nur ein kleiner Kreis bei der Polizei wusste von dem Beschluss

Der Beschluss des Gerichts stammt vom 16. September und wurde polizeiintern streng geheim behandelt. Nur ein kleiner Kreis von Führungskräften wusste davon. Der Gerichtsbeschluss und die entsprechende Einsatzplanung wurden sehr restriktiv behandelt. Die Polizeiführung hat dafür gesorgt, dass möglichst auch aus der Polizei nichts über den Beschluss bekannt wird.

Die am Mittwoch eingesetzten Beamten erfuhren erst am frühen Morgen davon, damit keine Details durchsickern können und die Durchsuchung nicht gefährdet wird. Geplant war zudem, dass alle Beamten ihre Handys abgeben müssen.

Der Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP, Benjamin Jendro, teilte mit: „Die Rigaer 94 ist eines der letzten Szeneobjekte der linken Szene und zudem ein Gebäude, aus dem heraus es immer wieder zu schweren Angriffen auf unsere Kollegen kommt. Dementsprechend geht die Polizei bei der richterlich angeordneten Feststellung der Personalien der sich im Haus befindlichen Personen mit einem größeren Kräfteansatz als bei einem gewöhnlichen Gebäude in den Einsatz. Wir hoffen, dass man die Kollegen ihre Arbeit machen lässt, sie gesund wieder nach Hause kommen und der Rechtsstaat auch in diesem Haus akzeptiert wird.“

Die Brandschutzaffäre in der Rigaer 94 im Überblick

Erst im Sommer hatte es in dem Haus einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Hintergrund war der Besuch eines Brandschutzgutachters. Die Polizei brach das Haus auf, um die Prüfung durch den Experten zu ermöglichen. Bereits am Vortag hatten Autonome in der Straße Barrikaden angezündet und Polizisten mit einem Steinhagel angegriffen, auch von Dächern. Die Polizei rückte mit Wasserwerfern an, um die Barrikaden zu löschen.

Erst Anfang der Woche war bekannt geworden, dass der in der Rigaer 94 illegal betriebenen Autonomenkneipe "Kadterschmiede" der Räumungsprozess droht. Die Autonomen hatten einen Befangenheitsantrag gegen die Richter gestellt, dieser wurde jedoch vom Landgericht zurückgewiesen. Die Autonomenanwälte legten Beschwerde ein, diese wurde nun vom Kammergericht zurückgewiesen. Somit kann das Landgericht nun die Räumungsklage gegen die Kneipe verhandeln.