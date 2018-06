In Prenzlauer Berg ist am Sonntagabend ein Rettungswagen der Feuerwehr mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde eine Insassin des Autos verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand größerer Sachschaden. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Wichertstraße, Ecke Stahlheimer Straße. Der Rettungswagen war zu einem Einsatz unterwegs und hatte Martinshorn und Blaulicht in Betrieb. Die Polizei ermittelt nun, wie es zum Unfall gekommen ist.