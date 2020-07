Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Serie von Sexualstraftaten in Berlin und Brandenburg aufgeklärt. Der am Dienstagabend in einer Villengegend in Berlin-Wannsee gefasste Verdächtige soll noch am Mittwoch einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Tiergarten vorgeführt werden, sagte Oberstaatsanwalt Georg Bauer am Mittag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Vorführung zur Verkündung des Haftbefehls werde "zeitgleich" zur Unterrichtung der Öffentlichkeit vorbereitet.

"Durch die gestrige Festnahme konnte eine Tatserie von mindestens acht teils versuchten, teils vollendeten Vergewaltigungen aufgeklärt werden", sagte Bauer. "Dabei handelt es sich teils auch um besonders schwere Fälle." Staatsanwältin Katrin Frauenkron ergänzte, drei der Taten würden von den Ermittlern als besonders schwer eingestuft.

Das Gesetz sehe dafür eine Haftstrafe von fünf Jahren pro Tat vor. Allerdings werde auch noch ein medizinisch-psychiatrisches Gutachten erstellt. "Die Beweislage stellt sich für uns sehr gut dar", sagte Frauenkron. Dazu zählen auch DNA-Spuren und Fingerabdrücke.

Bei dem mutmaßlichen Serienvergewaltiger handelt es sich dem Oberstaatsanwalt zufolge um einen 29-jährigen Serben. Sein Alter war zunächst mit 30 Jahren angegeben worden. Er habe die Frauen zunächst "ganz freundlich" zu normalen Tageszeiten angesprochen, dann aber gepackt, gewürgt und in entlegene Gebiete gezerrt, sagte Ermittlerin Nora Schürmann von der Polizei Berlin zum Muster der Taten.

"Er hat massive körperliche Gewalt angewandt und die Opfer in dem Moment zum Schweigen gebracht", sagte Schürmann. Deshalb hätten sich die Frauen nicht getraut, nach Hilfe zu rufen. Nach der Tat habe er sich gewissermaßen um seine Opfer "gekümmert" und sich auch am Tag darauf mit ihnen verabreden wollen - worauf die Frauen nur zum Schein eingegangen seien.

Staatsanwältin Katrin Frauenkron informierte über Strafmaß und Beweislage. Foto: Fabian Sommer/dpa

Nach einer erneuten Vergewaltigung am Dienstagvormittag in einem Waldstück an der Stahnsdorfer Straße in Potsdam konnte die Polizei den Verdächtigen verfolgen. Auch in diesem Fall hatte der Täter die Frau zunächst ganz normal angesprochen - und auf Englisch nach dem Weg gefragt, ehe er sie überwältigte. Eine andere Frau, die das Opfer später getroffen habe, habe gegen 11.30 Uhr einen Notruf abgesetzt, berichtete Ermittler Oskar Vurgun von der Brandenburger Polizei.

Veranlasste den Einsatz eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera: Oskar Vurgun von der Polizei Brandenburg. Foto: Fabian Sommer/dpa

Um 12.15 Uhr hätten zwei Polizisten einen Sichtkontakt gehabt und seien dem Mann in das Waldstück gefolgt – wo sie sein blaues Fahrrad und sein Handy entdeckten. Das Handy sei glücklicherweise entsperrt gewesen, sodass die Ermittler es anhand der Daten schnell dem Verdächtigen zuordnen konnten.

Hubschrauber entdeckte Tatverdächtigen an der Landesgrenze

"Wendepunkt" sei der Einsatz eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera ab 18.45 Uhr am Abend gewesen, sagte Vurgun. Bald darauf sei der Verdächtige an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Berlin entdeckt worden, erklärte der Brandenburger Ermittler. Der Mann sei auch über Gleisanlagen geflüchtet und schließlich gegen 19.30 Uhr in der Neuen Kreisstraße auf Berliner Gebiet gestellt worden.

Die Polizei aus Brandenburg, Berlin und der Bundespolizei war nach Angaben eines Sprechers mit 83 Beamten im Einsatz, außerdem mit einem Hubschrauber, Diensthunden, Wasserschutzbooten und einer Drohne. Von der Bundespolizei seien Pferde eingesetzt worden.

Vor einer Woche hatten Berliner Ermittlungsbehörden eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Serientäter gestartet, der für sieben Taten in Berlin und Brandenburg verantwortlich sein soll, darunter mindestens fünf Vergewaltigungen. Am Montag gaben die Behörden bekannt, dass der Mann identifiziert sei, sein Aufenthaltsort war aber zunächst unbekannt. (mit dpa)