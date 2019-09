Wegen versuchten Mordes an einem 51-jährigen Obdachlosen ermittelt seit Montagnachmittag die Mordkommission.

Gegen 15.30 Uhr schlief ein wohnungsloser Mann auf einer Bank in der Panoramastraße am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Plötzlich soll ein 53-Jähriger mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf ihn eingestochen haben.

Polizisten konnte den Täter noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der schwerverletzte Obdachlose musste notoperiert werden. Der 53-Jährige wird heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Die Gründe der Tat sind bisher unklar.