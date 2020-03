Ein Auto rast bei Rot auf eine Kreuzung, rammt ein Taxi und verfehlt nur knapp eine Radfahrerin. Drei Insassen springen aus dem Wagen und rennen weg. Der schwere Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich bereits Ende Dezember 2019 in Friedrichshain – die Ermittlungen dazu gehen nun in Richtung arabischstämmige Clans. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit und twitterte ein Video des Unfalls.

Zu sehen ist, wie der Wagen in der Nacht zum 23. Dezember 2019 um 0.34 Uhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung fährt und auf einer Kreuzung der Karl-Marx-Allee den Unfall baut.

„Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und verbotenem Kraftfahrzeugrennen dauern an und führen ins Clanmilieu“, twitterte die Staatsanwaltschaft. Die Polizei hatte im Dezember mitgeteilt, der Mercedes hätte zuvor am Kottbusser Tor eine rote Ampel überfahren. Um einer Kontrolle der Polizei zu entkommen, sei der Fahrer mit dem Wagen geflohen und habe dann kurz darauf in Friedrichshain den Unfall gebaut. (Tsp)