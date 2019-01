Die Berliner Polizei ist im Morgengrauen zu einer Großrazzia ausgerückt. Im Visier der Fahnder: Waffenschmuggler. Es gehe um "illegalen Waffenhandel", teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mit. Es liefen Ermittlungen gegen mehr als zehn Beschuldigte "wegen des Schmuggels und Weiterverkaufs umgebauter Pistolen aus der Slowakei nach Berlin". Erste Bilanz am Morgen: "Zwei Haftbefehle wurden vollstreckt." Die Polizei ist an mehr als 20 Orten in Berlin im Einsatz.

Nach Informationen der "Welt" laufen die Ermittlungen seit mehr als eineinhalb Jahren und richten sich gegen eine Organisation, die im großen Stil Waffen nach Berlin schmuggelt. Demnach solle es um mehr als 700 Waffen gehen, die nach Berlin und ins Umland gebracht worden sind. Im Einsatz ist auch das SEK.

Wie die Berliner Polizei am Morgen mitteilte, "durchsuchen wir mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften seit 6 Uhr mehrere Wohnungen und Lokale" in Berlin und Brandenburg.

+++

