Bei einer Explosion in einem Gebäude in Lichtenberg sind drei Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Das teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Das einstöckige Haus, nach Angaben des Feuerwehrsprechers eine Lagerhalle auf einen Gewerbegelände in der Josef-Orlopp-Straße, stürzte teilweise ein.

Auf Twitter teilten die Einsatzkräfte ein Bild.

Die drei Verletzten mussten nicht aus den Trümmern befreit werden, sie hätten sich vor dem Gebäude aufgehalten, als die Einsatzkräfte eintrafen, sagte der Sprecher. Der Anruf ging bei der Feuerwehr gegen 16.50 Uhr ein.

Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften am Ort und musste auch einen Brand löschen. Der sei aber schnell unter Kontrolle gewesen, sagte der Sprecher. (Tsp)