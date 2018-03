Nach dem Überfall auf einen 13-Jährigen in Rudow hat sich einer der Tatverdächtigen gestellt. Die Berliner Polizei veröffentlichte am Mittwoch Fahndungsfotos von zwei Tatverdächtigen, am Abend stellte sich ein 16-Jähriger in Begleitung seiner Mutter auf einem Polizeiabschnitt in Kreuzberg. Er gab an, einer der Abgebildeten zu sein. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die beiden Begleiter ebenfalls namhaft gemacht werden. Nach dem zweiten Tatverdächtigen wird weiterhin gefahndet.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am 27. Dezember 2017 kurz nach 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Alt-Rudow 64.

Der 13 Jahre alte Junge sei vor dem Überfall mit der U-Bahn unterwegs gewesen. An der Endstation, am U-Bahnhof Rudow, sei er dann ausgestiegen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen der Polizei soll das Quartett dem 13-Jährigen zu einem Supermarkt gefolgt sein. Zwei Jungen aus der Gruppe - die nun gesuchten Begleiter - sollen in den Supermarkt gegangen sein.

Sie haben das Kind mit einem Messer bedroht

Die beiden Täter sollen dann das Kind gestoppt und mit einem Messer bedroht haben. Zudem sollen sie den 13-Jährigen gezwungen haben, seine Jacke herauszugeben. Dem folgte das Kind – es hatte schlicht Angst. In der Jacke habe sich sein Portemonnaie mit ein wenig Geld befunden, teilte die Polizei mit. Das Täterduo habe sich dann mit der Beute aus dem Staub gemacht. Verletzt worden sei der 13-Jährige bei der Tat nicht.

Die Kriminalpolizei bitten um Hinweise und fragt:

Wer kennt die abgebildeten Unbekannten und / oder kann Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und hat sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Jüterboger Straße 4 in 10965 Berlin-Kreuzberg entgegen - innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-573100, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-571100. Oder per E-Mail unter dir5k31@polizei.berlin.de oder auch in jeder anderen Polizeidienststelle.