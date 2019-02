Am 21. August 2018 sollen die gesuchten Männer eine 57 Jahre alte Frau in der S2 zwischen den Stationen Pankow und Bornholmer Straße gegen 8 Uhr morgens umringt haben. Einer der Männer soll der Frau an ihr Gesäß gefasst haben, zwei weitere sollen die Frau beleidigt haben und versuchten ihr das Handy zu entreißen, nachdem sie anfing die Männer damit zu fotografieren.

Die acht bis neun Männer verließen die S-Bahn an der Station Bornholmer Straße.

Einer der mutmaßlichen Täter aus der bis zu neunköpfigen Gruppe. Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der Männer. Sollten die mutmaßlichen Täter auf der Straße gesehen werden, bittet die Polizei nicht an sie heranzutreten, sondern die Polizei über den Notruf 110 mit dem Hinweis „wiedererkannter Straftäter S-Bahn Pankow“ zu informieren. Hinweise nimmt das LKA 135 in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030 4664 913555 entgegen.

Die mutmaßlichen Angreifer. Polizei Berlin

