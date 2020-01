In Friedrichshain wurde am Freitagabend ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Fahrer eines sogenannten „Koks-Taxis“, teilt die Polizei mit. Die zivilen Ermittler waren dem Fahrer zunächst auf der Spur und beobachteten, wie der Fahrer in der Petersburger Straße einen Mann in sein Fahrzeug einsteigen ließ und mit diesem zu einem Geldautomaten gefahren sei.

Daraufhin begab sich der mutmaßliche Käufer zurück zum Pkw und verließ kurz danach das Auto. Die Polizei überprüfte den 30 Jahre alten Mann. Er hatte die kurz zuvor gekauften Drogen noch in seiner Hand. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Drogenbesitzes erhoben.

Weitere polizeiliche Einsatzkräfte haben zur selben Zeit den mutmaßlichen Händler verfolgt und stoppten den Fahrer des VWs schließlich in der Frankfurter Allee. Zwischenzeitlich hatten die Beamten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss eingeholt und fanden 34 Verkaufseinheiten Kokain, sowie 1500 Euro Bargeld und zwei Handys. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt.