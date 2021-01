Einen tödlichen Unfall gab es vergangene Nacht in Rahnsdorf in Köpenick. Kurz vor Mitternacht kam ein ein Kleintransporter nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der 42 Jahre alte Beifahrer wurde von den Rettungskräften noch reanimiert, starb jedoch in der Nacht im Krankenhaus, das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen. Der 34-Jährige Fahrer des Wagens erlitt nach Informationen der Polizei Schnittverletzungen im Gesicht und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. (Tsp)