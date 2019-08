In der Nacht zu Samstag sind in Neukölln und Wedding mehrere Autos in Brand gesteckt worden. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.

Am Freitagabend brannte ein am Kiehlufer geparkter Renault in Neukölln. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Michael-Bohnen-Ring wurde ebenfalls gegen 1 Uhr nachts die Feuerwehr gerufen, da zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz in Flammen standen. Dabei handelte es sich um einen Renault-Kadjar und ein Audi A3, die beide ausbrannten. Bei einem weiteren Fahrzeug, einem Mazda, wurde eine eingeschlagene Heckscheibe entdeckt.

Gegen 22.30 Uhr in Wedding brannte ebenfalls ein geparktes Auto, hier ein Mercedes. Ein Taxifahrer, der den Brand bemerkte, löschte zusammen mit weiteren Passanten den Brand mit Trinkwasser.

Aktuell brennen beinahe täglich Fahrzeuge in Berlin, bereits mehr als 330 seit Jahresbeginn. Auch am frühen Donnerstagmorgen sind wieder mehrere Autos in Flammen aufgegangen. (Tsp)